Операционная подтяжка лица: эффективна или нет

Пластический хирург объяснил, почему операционная подтяжка лица эффективнее
Методы подтяжки лица разделяются на хирургические и безоперационные. Пластический хирург Владимир Плахотин объяснил, почему стоит отдать предпочтение именно скальпелю, сообщает «ФедералПресс».
Среди безоперационных способов подтяжки лица наибольшим спросом пользуются нитевой и RF-лифтинг, лазерная шлифовка, аппаратный метод, в частности Альтера-терапия, то есть ультразвуковая подтяжка. Однако последний способ дает лишь эффект уплотнения мягких тканей лица. По мнению Плахотина, такой метод лишает влаги подкожно-жировую клетчатку.
Также популярностью пользуется нитевой лифтинг. Однако он дает лишь временный эффект. За счет мимики нити прорезают мягкие ткани уже через несколько месяцев после процедуры.
Чтобы получить более долговременный эффект, лучше прибегнуть к хирургическому методу, считает Плахотин.