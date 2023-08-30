Операционная подтяжка лица: эффективна или нет

Методы подтяжки лица разделяются на хирургические и безоперационные. Пластический хирург Владимир Плахотин объяснил, почему стоит отдать предпочтение именно скальпелю, сообщает «ФедералПресс».

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Среди безоперационных способов подтяжки лица наибольшим спросом пользуются нитевой и RF-лифтинг, лазерная шлифовка, аппаратный метод, в частности Альтера-терапия, то есть ультразвуковая подтяжка. Однако последний способ дает лишь эффект уплотнения мягких тканей лица. По мнению Плахотина, такой метод лишает влаги подкожно-жировую клетчатку.

Также популярностью пользуется нитевой лифтинг. Однако он дает лишь временный эффект. За счет мимики нити прорезают мягкие ткани уже через несколько месяцев после процедуры.