Какие ошибки приводят к раннему появлению морщин

Врач Лин Хамбл назвала ошибки, которые приводят к раннему появлению морщин. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

© Lenta.ru

По словам доктора, косметические дефекты на лбу и вокруг глаз появляются преждевременно из-за отказа от солнцезащитных очков. Помимо этого, эксперт заявила, что вызвать заломы кожи около рта может питье через соломинку.

Также в список пагубно влияющих на внешность привычек она внесла долгое использование телефона.

«Во время долгого использования телефона появляются морщины на шее», — пояснила Хамбл.

Публикация стала вирусной и набрала более 895 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили ролик медика в комментариях под постом.