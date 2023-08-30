Какие ошибки приводят к раннему появлению морщин

Врач назвала приводящие к раннему появлению морщин ошибки
Врач Лин Хамбл назвала ошибки, которые приводят к раннему появлению морщин. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.
По словам доктора, косметические дефекты на лбу и вокруг глаз появляются преждевременно из-за отказа от солнцезащитных очков. Помимо этого, эксперт заявила, что вызвать заломы кожи около рта может питье через соломинку.
Также в список пагубно влияющих на внешность привычек она внесла долгое использование телефона.
«Во время долгого использования телефона появляются морщины на шее», — пояснила Хамбл.
Публикация стала вирусной и набрала более 895 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили ролик медика в комментариях под постом.
«Большое спасибо, что поделились этой информацией», «Это все правда», «Прямо сейчас иду покупать солнцезащитные очки», «Теперь буду избавляться от всех трех привычек», — высказались они.