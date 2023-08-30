Как ухаживать за кожей в отпуске

Отпуск — время для отдыха и тотального расслабления, за которое нужно восстановить силы для трудовых будней. Правда, некоторые приезжают с курортов не посвежевшими, а напротив, с морщинами и прыщами на лице.

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О том, почему так происходит и как исправить ситуацию, Пятому каналу рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина.

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Почему коже плохо в отпуске

Эксперт объяснила, что тело очень восприимчиво к внешним факторам, а барьером между телом и внешним миром как раз является кожа. Вот она и принимает весь удар на себя. И одно дело — привычный темп жизни в городе, другое — новый климат и еда в отпуске. Вот что приходится переживать нашей коже:

Солнце. Светило снижает иммунитет кожи: оно и видно — сальным и потовым железам не особенно комфортно под его лучами. Как результат — могут появиться прыщи, либо состояние тех, что есть, ухудшится. А ещё есть ультрафиолет — из-за него кожа вообще стареет быстрее. Климат. Любые путешествия из одной климатической зоны в другую — стресс для организма в целом и для кожи в частности. Последняя очень чувствительна к температуре и уровню влажности. Именно поэтому при путешествии в тёплые края стоит заняться увлажнением эпидермиса и пить ещё больше воды. Режим дня. Он тоже может сыграть злую шутку с вашим личиком. Многие воспринимают отпуск как время, когда можно не следовать привычному распорядку дня: вставать позже обычного или, наоборот, пораньше бежать на море. Если обыкновенный режим сбить, то могут легко появиться отёки, синяки и мешки под глазами, добавила Семагина. Еда. Тут та же история. На отдыхе многие расслабляются и забывают про правильное питание. В ход идут всевозможные чипсы, всё жирное, жареное и солёное. Да и те, кто этим не злоупотребляет, всё равно нет-нет да попробуют что-то новенькое. А перемены потом выползают на лицо. Телефон. Да, этот гаджет для многих уже почти стал вселенским злом, но для кожи он и правда не самый лучший друг. Всё из-за того, что во время отпуска мы часто болтаем по телефону и касаемся экраном лица. А ведь телефон — вещь не стерильная. Вот и получается, что вы потрогали грязными руками телефон, а потом прижали его к потному лицу, чтобы поболтать. Бактерии дотянутся до пор на раз-два, заметила косметолог.

Уход за кожей в отпуске

Специалист объяснила, что часто проблемы с кожей после отпуска появляются из-за недостаточного ухода. Обычно девушки берут в дорогу только солнцезащитный крем и мицеллярную воду. Так делать нельзя — необходим полноценный уход. Вот что нужно учитывать при сборе косметики в отпуск:

брать средства, исходя из их качества, а не из того, что этот пузырёк маленький и не займёт много места в чемодане;

тщательно проверять состав кремов и пенок для умывания, так как в них могут содержаться вещества, которые только усилят воспаление на коже.

Помимо этого, эксперт напомнила, что в отпуске так же, как и в обычное время, умываться нужно дважды в день — утром и вечером. И загорать без специальных кремов нельзя — появится пигментация, а кожа состарится раньше времени. Гнаться за модным бронзовым загаром не стоит, предупредила Семагина.

Как восстановить кожу после отпуска

Дерматовенеролог объяснила, что если после отпуска на коже появились прыщи или раздражение, то лечить их самостоятельно не стоит. Лучше обратиться за помощью к дерматологу или косметологу. Он назначит процедуру, которая снимет воспаление, и чистки. Если же на коже появились пигментные пятна, то осень как раз подходящее время, чтобы выровнять тон.

Пигментные пятна: причины появления

Пигментные пятна не всегда появляются после принятия солнечных ванн. Зато они всегда представляют собой защитную реакцию кожи, и если это не из-за солнца, то, скорее всего, есть какая-то внутренняя проблема.