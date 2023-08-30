Трендовые стрелки для выхода в офис — коллеги-мужчины сойдут с ума!
Мы собрали топовые варианты, чтобы от ваших глаз не могли оторвать взгляд.
Стрелки будут оставаться в топе техник макияжа долгие годы, тем не менее в каждом сезоне свои особенности создания мейкапа с их помощью. Мы собрали трендовые варианты стрелок, с которыми вы вернетесь в офис этой осенью и будете буквально прятаться от мужчин-коллег — они будут в восторге.
В коричневом цвете
Коричневые оттенки помогают сделать макияж не таким ярким и вызывающим, каким он мог бы получиться, если бы вы выбрали черную классику. Что касается стрелок, шоколадный или светлый ореховый оттенки идеально подойдут для офисного макияжа со стрелками. Можно не стесняться и тянуть хвостик далеко за пределы глаза — коричневый цвет смягчит стрелку в любом случае. Визажисты рекомендуют не сильно увлекаться широкими стрелками, так они выглядят слишком дерзко даже для самого толерантного офиса.
Розовый взрыв
Сумасшествие по Барби дошло и до мейкап-трендов. Пускаем в ход розовый! Но все же мы не рекомендуем приобретать жидкую подводку в розовых оттенках — вряд ли вы будете использовать ее слишком часто, так как розовый макияж требует определенной смелости, да и не каждый дресс-код пропустит такую вольность. А вот мягкие розовые тени в качестве подложки под классическую коричневую стрелку — отличная идея. Кстати, можно использовать легкий шиммер, если вам позволяют правила офиса.
Лисья стрелка
Небольшая модернизация обычной стрелки, но как же она преображает обычный дневной мейкап! Сделать такую стрелку очень просто: берем нашу любимую подводку или темный карандаш для глаз и выводим обычную стрелку из внешнего уголока глаза. Но на этом далеко не все. Далее делаем «клювик» во внутреннем уголке глаза. Важно, чтобы стрелка было максимально тонкой, а также проходила очень близко к ресничному краю.