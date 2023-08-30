Трендовые стрелки для выхода в офис

Мы собрали топовые варианты, чтобы от ваших глаз не могли оторвать взгляд.

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Стрелки будут оставаться в топе техник макияжа долгие годы, тем не менее в каждом сезоне свои особенности создания мейкапа с их помощью. Мы собрали трендовые варианты стрелок, с которыми вы вернетесь в офис этой осенью и будете буквально прятаться от мужчин-коллег — они будут в восторге.

В коричневом цвете

Коричневые оттенки помогают сделать макияж не таким ярким и вызывающим, каким он мог бы получиться, если бы вы выбрали черную классику. Что касается стрелок, шоколадный или светлый ореховый оттенки идеально подойдут для офисного макияжа со стрелками. Можно не стесняться и тянуть хвостик далеко за пределы глаза — коричневый цвет смягчит стрелку в любом случае. Визажисты рекомендуют не сильно увлекаться широкими стрелками, так они выглядят слишком дерзко даже для самого толерантного офиса.

Розовый взрыв

Сумасшествие по Барби дошло и до мейкап-трендов. Пускаем в ход розовый! Но все же мы не рекомендуем приобретать жидкую подводку в розовых оттенках — вряд ли вы будете использовать ее слишком часто, так как розовый макияж требует определенной смелости, да и не каждый дресс-код пропустит такую вольность. А вот мягкие розовые тени в качестве подложки под классическую коричневую стрелку — отличная идея. Кстати, можно использовать легкий шиммер, если вам позволяют правила офиса.

Лисья стрелка