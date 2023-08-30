Звезды с идеальной формой носа

Опустим случаи, когда факт неудачной операции налицо – всем и так это очевидно. Но если исход удачный и гармоничный, работой можно лишь любоваться. Как в случае с точеными носиками известных красавиц Голливуда, которым по удивительному стечению обстоятельств, поход в клинику обеспечил прорыв в карьере.

© Unsplash

Про такие случаи специально для женского журнала "Клео.ру" рассказал доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic, профессор кафедры онкологии и пластической хирургии Центра профессиональной патологии Тигран Алексанян.

Видео дня

Блейк Лайвли

Клео.ру

Врач актрисы, без преувеличения, выдал ей путевку в новую жизнь. Блейк, кстати, одна из немногих, кто факт операции не отрицает, хотя разговоров об этом старается избегать. Но в данном случае кроме комплиментов в адрес хирурга и сказать нечего! После ринопластики нос стал гораздо изящнее – хирург провел ювелирное сужение спинки и ноздрей, устранил горбинку. Лицо голливудской «сплетницы» сразу же приобрело утонченные аристократические черты. Есть мнение, что имела место подтяжка век и изменение формы груди – но это уже совсем другая история.

Белла Хадид

Клео.ру

Кто знает, была бы эта топ-модель так популярна сегодня, если бы не работа профессионала. Если посмотреть на фото Беллы более ранних лет, сразу понятно, что путь к безукоризненному лицу был долгим. И оно того, конечно, стоило. Знаменитые «лисьи» глазки с гипнотическим прищуром некоторые считают результатом нитевого лифтинга, другие говорят о кантопластике, которая приподнимает внешние уголки глаз. А с носом Хадид работали минимум дважды. Первая операция была настолько ранней, что естественный процесс развития костно-хрящевых структур еще не успел завершиться. В итоге со временем контур поплыл, и спинка деформировалась. Повторная ринопластика довела дело до идеального результата и отсутствия любых нареканий.

Дженнифер Лопес

Клео.ру