Россиянам рассказали, когда не стоит делать пластические операции

Основной контингент людей, которые делают пластические операции, это девушки, стремящиеся быть на виду у всех и пользоваться вниманием, то есть это черта личности. Однако существует другая категория людей, которая патологически относится в своему внешнему виду с пристрастием, мягко говоря. Такой человек видит не реальное свое отражение, а то, что он сам себе внушил. Это болезненное состояние, при котором как раз и не стоит делать пластические операции, — рассказала Гарданова.