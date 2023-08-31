Врач перечислила опасные последствия использования сухого шампуня каждый день

Консультант отделения дерматологии больницы в Фаридабаде, Индия, доктор Вичитра Шарма перечислила опасные последствия использования сухого шампуня каждый день. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

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Несмотря на множество преимуществ, данное средство имеет неприятные побочные эффекты, считает врач. Так, его компоненты могут вызвать сухость, шелушение, раздражение кожи головы и дерматит. Кроме того, регулярное использование сухого шампуня приводит к развитию фолликулита (воспаление волосяных луковиц — прим. «Ленты.ру»).

По словам эксперта, косметический продукт не очищает голову от загрязнений полностью. Если забыть об обычных шампунях и использовать только его, то это приведет к появлению неприятного запаха и спровоцирует рост бактерий.

Кроме того, специалистка предупредила, что в составе некоторых средств присутствуют волокна асбеста и силикат магния, повышающие риски развития рака и респираторных заболеваний. В связи с этим Шарма посоветовала прибегать к сухому шампуню только при необходимости.