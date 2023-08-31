Чем наполнить косметичку для бархатного сезона

Даже если вы сейчас кутаетесь в плед и уверены, что лето сдало свои позиции, спешим вас заверить: впереди — «бабье лето». Так что не спешите избавляться от «летних» бьюти-средств.

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Сентябрь и октябрь — время, когда солнце еще очень активное. Инсоляция приводит к фотостарению, пигментации, высушивает, повреждает и истончает гидролипидный барьер, потому коже нужен особый уход. Рассказываем, какие этапы он должен включать, и что нужно знать о санскринах.

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Очищение

В период активного солнца нужно применять мягкие очищающие средства, не провоцирующие шелушение и повреждение.

«Очищать кожу нужно утром и вечером, частое умывание в жаркое время может привести к активации выработки подкожного сала и спровоцировать сухость — за счет смывания защитного липидного барьера», — рассказывает Светлана Студеникина, врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional.

Тонизация

Состав средств и здесь должен быть максимально мягким. Тонизация с кислотами в низких концентрациях в летнее время допустима, но исключительно на ночь и не на ежедневной основе. После для исключения обезвоживания наносится увлажняющее средство.

Основной уход

"В период активного солнца следует отдать предпочтение легким текстурам, чтобы не закупорить поры, кожа должна дышать, — напоминает рассказывает Светлана Студеникина. — При чрезмерной жирности кожи поможет применение матирующих салфеток — они уберут излишки себума и не испортят макияж".

Стоит обратить внимание на следующие компоненты: антиоксиданты, Витамины Е и С, ниацинамид, цинк, витамин В5, феруловую и гиалуроновую кислоты, алоэ, зеленый чай.

Обязательно применение увлажняющих средств для кожи губ и области вокруг глаз с SPF — это предотвратит пересушивание и защитит чувствительные области от агрессивной солнечной инсоляции».

Дополнительный уход

Отличным решением может стать термальная вода. Средство подходит абсолютно всем и имеет широкий диапазон применения: после загара, эстетических процедур, очищения кожи, перед нанесением уходовых средств. Термальная вода не противопоказана при острых кожных процессах, увлажняет, питает, регенерирует, освежает.

Маски с мягкими составами для увлажнения применяются несколько раз в неделю — для питания и регенерации. У тканевых масок, в отличие от смываемых, есть преимущество: они воздействуют на кожу дольше, так как активные компоненты не требуют очищения водой. Также тканевые маски можно наносить в охлажденном виде — для сокращения отечности и воспалений. Маску достаточно поместить в холодильник за 10—15 минут до процедуры.

Защита от солнца

SPF-средства необходимы всем, сезон значения не имеет. Современные решения содержит несколько видов фильтров: химические и физические. Первые нейтрализуют УФ-лучи, вторые работают, как отражатель, — рассказывает Светлана Студеникина. — Для самой высокой степени защиты нужно использовать средство с двумя фильтрами. Подбор производится в зависимости от типа и потребностей кожи. При выборе средства следует обращать внимание на спектр защиты: UVВ-лучи вызывают поверхностные ожоги на коже, UVА — проникают в глубокие слои дермы, повреждая ДНК и запуская процессы фотостарения. Лучший вариант — когда на средстве указано UVВ + UVА (или PPD). Максимальную степень защиты обеспечивают буквы РА++++. Чем больше указано плюсов — тем выше защита от лучей типа А.

SPF-средства в зависимости от цифры имеют определенное время экспозиции. Чем она больше — тем дольше работает фотопротекция. Но если весь день вы проводите на улице — её все равно нужно обновлять. Для этого отлично подходят пудры и спреи с SPF».

При отдыхе на курорте стоит отдать предпочтение водостойким средствам. Они выдерживают водные процедуры, в среднем, 40 минут, поэтому после выхода из воды санскрин следует обновить.

Фотопротекторы наносятся на все открытые участки кожи. В первую очередь — лицо и кисти рук, так как данные области постоянно контактируют с окружающей средой. Даже в городе нельзя забывать про область вокруг глаз, губы, уши, шею, зону декольте, плечи — в летнее время они открыты и подвержены солнечной инсоляции.

В каком порядке наносить уходовые и солнцезащитные средства

Самая распространенная схема: демакияж, затем очищающее средство, смываемое водой, тонизация. Как завершение — комплексное средство, направленное на борьбу с несовершенствами и содержащее SPF. Есть и вторая, при ней наносится увлажняющий уход, далее нужно дождаться его полного впитывания, и уже после нанести SРF.

Если предполагается макияж, стоит использовать специальные SPF-средства, выполняющие роль основы: после полного впитывания они могут перекрываться декоративной косметикой.

Правила нанесения SPF — до или после макияжа — вызывает много споров. Именно поэтому особой популярностью пользуются SPF с тоном — ВВ и СС. Они удобны в применении, так как не нужно подбирать сочетающиеся между собой тонирующую основу и фотопротектор. Использование таких комплексных решений при условии правильного подбора под потребности кожи снизит риск её «перегруза».

Как правильно смывать санскрин Смывать остатки солнцезащитных средств нужно после пребывания на солнце. Если они водостойкие, с плотной текстурой, тоном, то очищение проводится сначала мицеллярной водой или гидрофильным маслом, затем следуют пенка или гель для умывания.