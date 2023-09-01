Азиатский бьюти-секрет: рисовая вода для роскошной шевелюры

Волосы азиатских девушек восхищают их густотой, шелковистостью и блеском. И хотя генетика играет роль в этой природной красоте, у азиатских красавиц есть свой бьюти-секрет. О нем в новой статье расскажет "Рамблер".

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Рисовая вода — это натуральное средство для ухода за волосами. После использования этого бьюти-средства волосы будут выглядеть густыми, а объем будет держаться несколько дней. Это прекрасный способ добавить жизни и блеска шевелюре. Она также помогает сохранить свежесть и чистоту волос на дольше. А ее приятный аромат оставляет приятное ощущение.

Кроме ухода за волосами, рисовая вода также благотворно влияет на кожу. Вы можете умыться настойкой и дать коже высохнуть естественным образом, после чего она станет мягкой и нежной.

Способ приготовления и использования

Приготовление рисовой воды — процесс простой и доступный каждой девушке. Возьмите чашку зерен и залейте ее двумя чашками воды (пропорции можно варьировать). Промойте их и оставьте на ночь или минимум на три часа.