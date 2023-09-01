Блогерша показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице

Блогерша Присцилла Тах из США показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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По словам инфлюэнсерши, улучшить состояние кожи при акне и постакне ей помогла рисовая вода. Приготовить ее можно, замочив полстакана зерен в двух-трех стаканах воды, либо отварив злаки в двойной порции воды. Полученную жидкость потребуется процедить и поместить в холодильник перед применением, отметила девушка.

На размещенных кадрах Тах продемонстрировала, как наносит средство на лицо с помощью разбрызгивателя.

«Моя кожа выглядит не такой тусклой, а ее оттенок стал более ровным, угревые высыпания менее заметны и больше нет кистозных прыщей», — заявила автор видео.