Стилисты перечислили самые модные цвета волос на осень

Стилисты салона красоты Kontier перечислили россиянкам самые модные цвета волос на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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В список попали мягкие каштановые и медовые тона. Последние, включая карамельные и золотистые переливы, подчеркнут текстуру волос и придадут им объем. Также, по словам экспертов, при таком цвете отросшие корни будут не сильно заметны.

Кроме того, актуальными станут медно-рыжие и темно-шоколадные оттенки, поскольку они придают волосам глубину и делают образ более элегантным. Вдобавок специалисты рекомендуют присмотреться к окрашиванию, которое создает эффект выгоревших на солнце волос.