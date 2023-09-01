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Стилисты перечислили самые модные цвета волос на осень

Стилисты салона красоты Kontier перечислили россиянкам самые модные цвета волос на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Стилисты перечислили самые модные цвета волос на осень
© Lenta.ru

В список попали мягкие каштановые и медовые тона. Последние, включая карамельные и золотистые переливы, подчеркнут текстуру волос и придадут им объем. Также, по словам экспертов, при таком цвете отросшие корни будут не сильно заметны.

Кроме того, актуальными станут медно-рыжие и темно-шоколадные оттенки, поскольку они придают волосам глубину и делают образ более элегантным. Вдобавок специалисты рекомендуют присмотреться к окрашиванию, которое создает эффект выгоревших на солнце волос.

В августе арт-директор сети бьюти-пространства SLOWMO Кристина Завгородняя назвала россиянкам самые модные прически на осень 2023 года. Так, в тренде окажутся волны в ретростиле. Вдобавок эксперт посоветовала обратить внимание на пучки и хвосты с двумя прядями у лица и в стиле balletcore.