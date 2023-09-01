Хирург рассказал о причинах возрастных изменений формы носа

С возрастом нос визуально кажется больше из-за провисания мягких тканей щек, объяснил пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Магомед Нальгиев. Об этой и некоторых других причинах возрастной деформации этой части лица он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Нальгиева, форма носа визуально меняется из-за того, что по мере старения кожа становится тонкой и менее упругой. Провисание мягких тканей щек только усиливает этот эффект. Еще одним изменением, которое, по словам врача, может произойти с возрастом, — это опускание кончика носа.

Этот процесс спровоцирован ослаблением хрящевой структуры, постепенной потерей тонуса связок, снижением коллагена в организме, а также воздействием гравитации, которой подвержены все мягкие ткани Магомед Нальгиев

Также, как отметил собеседник «Ленты.ру», дополнительным фактором является гиперактивность определенных мышц. Она может приводить к изменениям этой части лица и даже к ее деформации.

Наиболее эффективным методом коррекции возрастных изменений носа Нальгиев назвал ринопластику. Эта хирургическая процедура позволяет исправить его размер, форму и профиль, а также устранить дефекты дыхательных путей. Однако необходимо понимать, что за счет пластики нельзя сформировать абсолютно любую форму носа, подчеркнул хирург.