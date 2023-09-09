Кокосовая ванна и другие секреты красоты Клеопатры

Ванна из кокосового молока и другие секреты Клеопатры
Одна из самых известных цариц Египта славилась своей красотой. Клеопатра умела ухаживать за собой, а легенды о ее косметических секретах ходят до сих пор. Многие пробуют на себе рецепты различных средств, которыми, по некоторым версиям, пользовалась Клеопатра.
“Рамблер” собрал несколько секретов красоты египетской царицы.
Ванна из кокосового молока
Клеопатра любила принимать ванну из кокосового молока. По легендам, они помогали сохранять упругость и молодость кожи. В кокосовом молоке содержатся протеины, витамины А и Е. Также оно обладает отшелушивающим действием.
Соляной скраб
После принятия кокосовой ванны царицу натирали скрабом из морской соли. Его не сложно сделать в домашних условиях: нужно смешать 200 граммов соли и 100 миллилитров сливок.
В состав скраба можно добавить эфирные масла розы, апельсина или мирры. Этот рецепт поможет избавиться от ороговевших клеток эпидермиса.
Тонизирующие средства
Чтобы уберечь кожу от жары, Клеопатра умывалась несколько раз в день, используя смесь из масла и мела, а также воду с яблочным уксусом. В качестве тоника египетская царица использовала розовую воду.
Сейчас современные женщины могут купить тоники на основе розовой воды в любом косметическом магазине. Они увлажняют кожу, разглаживают ее и смягчают.
Уход за кожей рук
Клеопатра делала специальные ванночки для рук из отвара подорожника, крапивы и календулы с добавлением меда, касторового масла и куриного жира.
Благодаря этому кожа рук становилась мягкой и сохраняла гладкость долгое время. А красновато-коричневатый цвет ногтям Клеопатра придавала с помощью хны.
Шампунь
Во времена Клеопатры шампуня не было, поэтому ей приходилось придумывать различные методы для очищения кожи головы и волос. Для придания волосам блеска часто использовались яичные желтки, смешанные с миндальным маслом и медом. Эту массу Клеопатра втирала в корни волос.