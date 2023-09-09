Кокосовая ванна и другие секреты красоты Клеопатры

Одна из самых известных цариц Египта славилась своей красотой. Клеопатра умела ухаживать за собой, а легенды о ее косметических секретах ходят до сих пор. Многие пробуют на себе рецепты различных средств, которыми, по некоторым версиям, пользовалась Клеопатра.

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“Рамблер” собрал несколько секретов красоты египетской царицы.

Ванна из кокосового молока

Клеопатра любила принимать ванну из кокосового молока. По легендам, они помогали сохранять упругость и молодость кожи. В кокосовом молоке содержатся протеины, витамины А и Е. Также оно обладает отшелушивающим действием.

Соляной скраб

После принятия кокосовой ванны царицу натирали скрабом из морской соли. Его не сложно сделать в домашних условиях: нужно смешать 200 граммов соли и 100 миллилитров сливок.

В состав скраба можно добавить эфирные масла розы, апельсина или мирры. Этот рецепт поможет избавиться от ороговевших клеток эпидермиса.

Тонизирующие средства

Чтобы уберечь кожу от жары, Клеопатра умывалась несколько раз в день, используя смесь из масла и мела, а также воду с яблочным уксусом. В качестве тоника египетская царица использовала розовую воду.

Сейчас современные женщины могут купить тоники на основе розовой воды в любом косметическом магазине. Они увлажняют кожу, разглаживают ее и смягчают.

Уход за кожей рук

Клеопатра делала специальные ванночки для рук из отвара подорожника, крапивы и календулы с добавлением меда, касторового масла и куриного жира.

Благодаря этому кожа рук становилась мягкой и сохраняла гладкость долгое время. А красновато-коричневатый цвет ногтям Клеопатра придавала с помощью хны.

Шампунь