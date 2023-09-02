Дерматологи назвали три главных шага к ухоженной коже после 40 лет

Женщины после 40 лет сталкиваются с неизбежными последствиями естественного старения, такими как дряблость кожи и морщины. Дерматологи дали рекомендации, которые помогут оживить цвет лица, сделать кожу более увлажненной, эластичной и сияющей. Об этом пишет американское издание She Finds.

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1. Очищение

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Дерматолог Анджела Кейси посоветовала учитывать циркадный ритм кожи при проведении утренних процедур по уходу. В течение ночи кожа проходит период отдыха и восстановления, а это значит, что к утру она уже завершит эту важнейшую фазу.

По словам эксперта, проникновение гидрофильных и липофильных соединений достигает максимума в ранние утренние часы. Все эти факторы следует принимать во внимание во время утреннего ухода за кожей.

Важно выбирать средства для умывания лица с мягким составом и сбалансированным рН, умываться нужно теплой водой. Этот первый шаг ухода освежает кожу, удаляет весь пот и загрязнения, которые накопились за ночь.

2. Сыворотка с витамином С

После очищения кожи от грязи и жира, которые скопились за ночь, нужно ее увлажнить. Дерматолог Габриэль Риченс призвала не пренебрегать сывороткой с витамином С: ее нужно наносить на кожу сразу после очищения и перед увлажнением.

— Сыворотка с витамином С — важнейший этап утреннего ухода за кожей для борьбы со старением, независимо от возраста или типа кожи. Этот вид сыворотки действует как щит между кожей и внешним миром, — пояснила медик.

Средство придает коже ровный тон и стимулирует выработку коллагена, также укрепляет кожный барьер и разглаживает морщины. Дополнительный уровень защиты в течение дня помогает предотвратить повреждения, вызванные ежедневным воздействием UVA-лучей, загрязнением окружающей среды, промышленными химикатами и многим другим.

Независимо от того, какой у человека тип кожи (сухая, жирная или комбинированная), сыворотка с витамином С обладает преимуществами, которые в сочетании с увлажняющим кремом позволяют сохранить цвет лица ярким. При чувствительном типе нужно начинать со средства с низкой концентрации аскорбиновой кислоты — 5–10 процентов, и постепенно увеличивать. Для нормальной, сухой, жирной и зрелой кожи подходят более высокие концентрации — около 15–20 процентов.

3. Увлажнение и защита от солнца

Очень важно постоянно использовать SPF-защиту, независимо от погоды, температуры или любых запланированных мероприятий.

Доктор Луиджи Л. Полла объяснила, что нужно не только увлажнять кожу после очищения, но и наносить солнцезащитный крем или сразу выбирать увлажняющий крем с SPF.

— Я рекомендую наносить солнцезащитный крем, даже находясь в помещении, так как вы подвержены воздействию SPF через окна и часто приходится выбегать на улицу по незапланированному делу, — пояснила специалист.