«Ангел» Victoria's Secret пришла на премьеру в платье с разрезом до бедра

Модель Барбара Палвин появилась на премьере в платье с голой спиной
Модель Барбара Палвин вышла на красную ковровую дорожку на премьере «Бедных-несчастных» в рамках Венецианского кинофестиваля.
«Ангел» Victoria's Secret позировала в черном платье с разрезом до бедра, голой спиной и стразами на лифе. Модели сделали укладку с пышным пучком и вечерний макияж.
В августе Барбара Палвин и Дилан Спроус сыграли свадьбу в Венгрии. На церемонии присутствовала команда американского журнала Vogue, которой доверили все детали праздника и официальное интервью. Пара выбрала для проведения торжества загородный дом родителей модели в Венгрии. На свадьбе присутствовало только близкое окружение и друзья. Осенью модель и актер планируют сыграть вторую свадьбу — уже в Калифорнии.
«Прошедшие выходные должны были стать интимным событием для нашей семьи. Но в итоге у нас было 115 гостей. Мы решились на это, потому что хотели, чтобы все родственники разделили с нами этот момент. Мне потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что меня называют миссис Спроус», — рассказывала Барбара Палвин.