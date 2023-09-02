«Ангел» Victoria's Secret пришла на премьеру в платье с разрезом до бедра

«Прошедшие выходные должны были стать интимным событием для нашей семьи. Но в итоге у нас было 115 гостей. Мы решились на это, потому что хотели, чтобы все родственники разделили с нами этот момент. Мне потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что меня называют миссис Спроус», — рассказывала Барбара Палвин.