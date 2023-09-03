Пересадка бровей: зачем это нужно, все за и против

В настоящий момент пересадка бровей становится все более популярной услугой. Поскольку косметической маскировкой или татуажем имеющиеся проблемы решаются на время и только отчасти, многие женщины все чаще делают выбор в пользу самого эффективного и действенного метода, в основе которого лежит пересадка волосяных луковиц. Несмотря на актуальность подобного способа, у него есть как плюсы, так и минусы.

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В чем особенность пересадки бровей

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Начнем с того, что по своей структуре волосы на голове и бровях несколько отличаются. Особенно важным является тот момент, что они не одинаковы по фазе роста, получившей название анаген. На голове она составляет от 5 до 7 лет. На бровях волос растет 3—4 месяца, после чего выпадает. Вот почему волоски на этой зоне не вырастают более 2 сантиметров.

Теперь о том, откуда же берутся доноры для трансплантации. На самом деле, их можно взять с любого участка тела, даже с подмышечных впадин. Однако больше всего для указанной манипуляции все-таки подходят волосы с головы, а точнее, с затылочного бугра. Именно оттуда берутся доноры.

Прежде чем решаться на пересадку бровей, необходимо учитывать определенные особенности предстоящего мероприятия. Если в роли донора используются волосы с головы, значит, они будет расти ровно до тех пор, пока их не постригут. Соответственно, брови после пересадки требуют к себе большого внимания и ухода: своевременного подстригания примерно раз в две недели и укладки. Учтите, что в первое время после трансплантации волоски будут очень непослушными, поэтому их придется «дисциплинировать» хотя бы раз в месяц.

Врачами доказано, что только через пять лет после пересадки волосы с головы, наконец, адаптируются к своему новому месту и начинают вести себя как приличные брови. Они растут не так быстро и становятся гораздо послушнее. Это связано с тем, что наша кожа на голове и лице может отличаться определенными характеристиками, и волоскам требуется время, чтобы подстроиться под новые условия.

Методы пересадки

Трансплантация волос в область бровей происходит двумя способами:

- методом FUT — операбельная лоскутная трансплантация с забором кожи с затылочного бугра и наложением швов;

- безоперационным методом FUE без наложения швов.

Второй способ пересадки брови считается более современным и эффективным.

Стоит ли пересаживать брови и когда данная процедура показана?

Пересадки бровей не стоит бояться. Если проводить трансплантацию у грамотного специалиста и готовиться к последующему уходу за волосками, никаких проблем не возникнет. Опытный специалист задает нужное направление и имитирует естественный рост волоска. Также он решает вопросы, связанные с густотой и формой брови.

Процедура является безболезненной и занимает от 1,5 до 2 часов. После трансплантации новые брови можно не только укладывать, но и окрашивать, а также выщипывать.