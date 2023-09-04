Плюс-сайз-модель снялась в бикини и показала способ скрыть живот с его помощью

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитивного движения Татум Блинн из Южной Калифорнии, США, снялась в купальнике и показала способ скрыть с его помощью живот. Соответствующее видео появилось в TikTok.

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На размещенных кадрах девушка позировала в сером бикини бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах. При этом инфлюэнсерша распустила уложенные волнами волосы, накрасила ногти красным лаком и сделала макияж в естественной гамме.

Американка продемонстрировала метод коррекции фигуры посредством данного предмета гардероба. Так, она надела трусы задом наперед, отметив, что таким образом на животе оказывается больше ткани, а ягодицы становятся более открытыми.

«Это один из лучших лайфхаков, которые я узнала», — заявила манекенщица.