52-летняя ведущая объяснила желание делиться откровенными фото

«Ты жена и мать, которая давно перестала быть подростком. Нет необходимости размещать такие посты», — написал инфлюэнсер в комментариях.

Телезвезда, в свою очередь, в разговоре с журналистами Telegraph заявила, что в ответ на высказывания Тейта хотела опубликовать еще более откровенный кадр, однако в конечном счете решила не реагировать на его нападки. «Зачем вообще давать ему мой кислород? Он точно не остановится», — пояснила она, добавив, что не планирует одеваться скромнее вопреки возрасту.