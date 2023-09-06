8 "осенних" правил для здоровья кожи

Самарский медик назвал восемь простых, но эффективных правил, которые помогут сохранить здоровье кожи.

Самому большому органу человека необходимо адаптироваться, сохраняя возможность адекватно функционировать в условиях холода, сниженного потоотделения и значительного снижения концентрации витамина D3 в крови. Поэтому в этот непростой период важно позаботиться о ее здоровье.