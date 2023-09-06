8 "осенних" правил для здоровья кожи

Осенью происходят физиологические изменения во всем организме.
Самарский медик назвал восемь простых, но эффективных правил, которые помогут сохранить здоровье кожи.
Главврач Самарского областного кожно-венерологического диспансера Ильдар Шакуров пояснил, что в осенний период кожа каждого человека подвергается стрессу.
Самому большому органу человека необходимо адаптироваться, сохраняя возможность адекватно функционировать в условиях холода, сниженного потоотделения и значительного снижения концентрации витамина D3 в крови. Поэтому в этот непростой период важно позаботиться о ее здоровье.
В этом поможет:
- Ежедневное очищение кожи от загрязнений, сального секрета
- Использование дерматологических средств, которые восстанавливают водно-жировой барьер. Это необходимо для того, чтобы не пересушить кожу.
- Исключение контакта с больными людьми и животными. Именно так, как правило, передаются возбудители чесотки, пиодермии и других кожных заболеваний.
- Полноценное и сбалансированное питание. Клетки кожи нужно напитать витаминами, минералами и микроэлементами.
- Использование солнцезащитных средств. Это предотвратит преждевременное старение кожи.
- Поддержание общего здоровья органов и систем. Кожа - это "зеркало" состояния всего организма.
- Создание условий для благоприятной нервно-психической сферы. Стресс - один из факторов риска развития кожных заболеваний.
- Профилактика грибковых заболеваний стоп и ногтей. Она существенно снижает выработку пота, а значит, не создает среду роста для патогенных микроорганизмов.