Макияж стройности: как накраситься, чтобы «похудеть»

Подчеркнуть глаза, сделать губы более привлекательными, создать новый образ — макияж похож на настоящую магию. А еще с помощью кисти и пары продуктов можно сделать лицо более скульптурным и выглядеть значительно стройнее.

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Коррекция

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Несмотря на то, что жесткий контуринг давно вышел из моды, легкое использование скульптора и бронзера выглядит весьма эстетично. К тому же, всего пара взмахов кистью способна сделать лицо более стройным.

К скульптурированию приступают после нанесения тонального крема. Важно помнить два правила:

Если вы используете кремовый продукт, его можно нанести прямо на основу, сухой скульптор ляжет гораздо лучше, если перед его использованием слегка припудрить лицо.

Вся растушевка должна быть направлена вверх, так лицо словно поднимется, станет свежее и моложе.

Для начала найдите на щеке скуловую косточку. Проведите воображаемую линию от нее к внешнему уголку глаза и здесь сделайте первое касание кистью с контурингом, теперь растушуйте линию по направлению к середине ушка. Повторите на другой щеке.

Не делайте скуловое затемнение слишком низко: так вы станете выглядеть старше. Если хочется создать эффект очень заметных скул, проведите линию от первой точки на пару сантиметров вниз по направлению к крылу носа, а затем опустите ее перпендикулярно подбородку.

Для более заметного «похудательного» эффекта затемните внешнюю сторону лица в районе лба, а затем проведите темную линию под челюстью, тщательно растушевав ее вниз.

Затемните боковые стороны шеи, так она будет смотреться более изящной.

Глаза и брови

Визажисты то и дело напоминают, что брови — самая важная часть лица. От их формы зависит, будете ли вы выглядеть старше, станут ли щечки круглее. Чтобы этого не допустить, не опускайте внешний уголок брови ниже складки века и следите за тем, чтобы линия была направлена к виску, а не к уху.

Еще один способ быстро похудеть с помощью макияжа бровей — растушевать начало, сделав его более пудровым. Так скулы будут смотреться выигрышнее, а нос уже.

Не прокрашивайте ярко нижние ресницы: если совсем не можете отказаться от их макияжа, дотроньтесь до ресничек скошенной кистью, на которую предварительно нанесите немного туши.

Губы