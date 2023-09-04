Макияж стройности: как накраситься, чтобы «похудеть»
Подчеркнуть глаза, сделать губы более привлекательными, создать новый образ — макияж похож на настоящую магию. А еще с помощью кисти и пары продуктов можно сделать лицо более скульптурным и выглядеть значительно стройнее.
Коррекция
Несмотря на то, что жесткий контуринг давно вышел из моды, легкое использование скульптора и бронзера выглядит весьма эстетично. К тому же, всего пара взмахов кистью способна сделать лицо более стройным.
К скульптурированию приступают после нанесения тонального крема. Важно помнить два правила:
- Если вы используете кремовый продукт, его можно нанести прямо на основу, сухой скульптор ляжет гораздо лучше, если перед его использованием слегка припудрить лицо.
- Вся растушевка должна быть направлена вверх, так лицо словно поднимется, станет свежее и моложе.
Для начала найдите на щеке скуловую косточку. Проведите воображаемую линию от нее к внешнему уголку глаза и здесь сделайте первое касание кистью с контурингом, теперь растушуйте линию по направлению к середине ушка. Повторите на другой щеке.
Не делайте скуловое затемнение слишком низко: так вы станете выглядеть старше. Если хочется создать эффект очень заметных скул, проведите линию от первой точки на пару сантиметров вниз по направлению к крылу носа, а затем опустите ее перпендикулярно подбородку.
Для более заметного «похудательного» эффекта затемните внешнюю сторону лица в районе лба, а затем проведите темную линию под челюстью, тщательно растушевав ее вниз.
Затемните боковые стороны шеи, так она будет смотреться более изящной.
Глаза и брови
Визажисты то и дело напоминают, что брови — самая важная часть лица. От их формы зависит, будете ли вы выглядеть старше, станут ли щечки круглее. Чтобы этого не допустить, не опускайте внешний уголок брови ниже складки века и следите за тем, чтобы линия была направлена к виску, а не к уху.
Еще один способ быстро похудеть с помощью макияжа бровей — растушевать начало, сделав его более пудровым. Так скулы будут смотреться выигрышнее, а нос уже.
Не прокрашивайте ярко нижние ресницы: если совсем не можете отказаться от их макияжа, дотроньтесь до ресничек скошенной кистью, на которую предварительно нанесите немного туши.
Губы
Обычно полнеет именно нижняя часть лица. А акцент на губах привлекает к ней внимание. Поэтому откажитесь от яркого и темного макияжа губ, вместо этого воспользуйтесь розовыми или нюдовыми оттенками и мягким контурным карандашом.