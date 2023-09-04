Массажист перечислила работающие способы подтянуть живот

Массажист Мищенко: избавиться от дряблого живота поможет радиочастотный лифтинг. А вы знали, что наличие лишнего веса совсем не обязательно означает, что живот должен быть дряблым, как желе? Конечно, дряблость появляется и по другим причинам: кожа теряет упругость после беременности, при нарушении гормонального фона и так далее. Но во всех этих случаях вернуть животу приемлемый вид очень даже просто.

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Дряблый живот: как от него избавиться

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Как рассказала Life массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры Анастасия Мищенко, сперва человеку стоит заглянуть к эндокринологу и сделать пару анализов, удостоверившись, что с гормональной системой всё в порядке.

Далее необходимо наладить питание и избавиться от стресса. Запомните: жирная еда, сахар, алкоголь, различные тревоги со страхами и недосып — ваши злейшие враги. Но сражаться с ними не нужно, просто лучше их избегать.

Следующий совет — регулярно качайте пресс. Только имейте в виду, что упражнений на мышцы кора много и вам нужно будет подобрать для себя наиболее эффективные и вместе с этим комфортные.

Прекрасным дополнением к вышенаписанному станут LPG-массаж и радиочастотный лифтинг. Массаж стимулирует кровообращение, помогает выводить лишнюю влагу, а лифтинг стимулирует коллаген и повышает упругость кожи.

Наконец, есть ещё такая вещь, как криолиполиз. Эту процедуру называют также «жировой заморозкой». В ходе неё жировые клетки банально разрушаются и выводятся из организма.

Почему стоит избегать экспресс-диет

Существуют различные методики похудения. Некоторые из них предлагают сбросить вес в кратчайшие сроки, например за неделю. Обычно это какие-нибудь экстремальные диеты, налагающие на человека строгие ограничения: к примеру, от него требуют съедать не больше 800 ккал в день в течение 10 суток.

В этом случае человек действительно может потерять до 3–5 кг, но есть пара нюансов. Во-первых, вместе с жиром уходят мышцы. Во-вторых, вес очень быстро возвращается.

Если вы едите мало, то метаболизм замедляется, и при возвращении к прежнему рациону тело не успевает перестроиться, и в итоге вы будете очень медленно усваивать пищу. Как следствие — жирок снова окажется на боках и животе.