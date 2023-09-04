Врачи развеяли 4 мифа об увлечении губ

Процедура увеличения губ у многих вызывает страх, поскольку овеяна мифами. О том, почему женщины зря боятся этой процедуры, пишет «Почему болит» со ссылкой на косметолога Юлию Наймушину.

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Как правило, для увеличения губ используют филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Это инъекционный препарат, который вводится под кожу и помогает исправить асимметрию, заполнить морщины и складки, а также добавить объём.

Миф 1. В губах возникают уплотнения

Вещество может перемещаться из одного места в другое только после неправильной инъекции, когда гиалуроновая кислота попадает в круговую мышцу рта. Побочные эффекты зависят от квалификации мастера.

Миф 2. После увеличения губы синеют на холоде

«Это просто страшилки. Все филлеры основаны на гиалуроновой кислоте, которая совместима с клетками организма, поэтому посинеть они никак не могут», — пояснила косметолог.

Миф 3. В губы колют ботокс

Для увеличения объёма губ не применяется ботокс. Его используют для борьбы с кисетными морщинами вокруг рта, так как он обладает способность расслаблять мышцы и разглаживать кожу, что может придать губам объём.

Миф 4. Губы выглядят неестественно и искусственно