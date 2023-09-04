Врачи развеяли 4 мифа об увлечении губ
Процедура увеличения губ у многих вызывает страх, поскольку овеяна мифами. О том, почему женщины зря боятся этой процедуры, пишет «Почему болит» со ссылкой на косметолога Юлию Наймушину.
Как правило, для увеличения губ используют филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Это инъекционный препарат, который вводится под кожу и помогает исправить асимметрию, заполнить морщины и складки, а также добавить объём.
Миф 1. В губах возникают уплотнения
Вещество может перемещаться из одного места в другое только после неправильной инъекции, когда гиалуроновая кислота попадает в круговую мышцу рта. Побочные эффекты зависят от квалификации мастера.
Миф 2. После увеличения губы синеют на холоде
«Это просто страшилки. Все филлеры основаны на гиалуроновой кислоте, которая совместима с клетками организма, поэтому посинеть они никак не могут», — пояснила косметолог.
Миф 3. В губы колют ботокс
Для увеличения объёма губ не применяется ботокс. Его используют для борьбы с кисетными морщинами вокруг рта, так как он обладает способность расслаблять мышцы и разглаживать кожу, что может придать губам объём.
Миф 4. Губы выглядят неестественно и искусственно
«Во многих случаях процедуру делают не только для увеличения объёма, но даже просто для увлажнения и питания. Губы не растягиваются после введения препарата, а наоборот, выглядят более здоровыми и естественными», — прокомментировала Наймушина.