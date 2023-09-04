Как сделать спа-центр дома

Можно с уверенностью сказать, что в заботе о себе мы нуждаемся на постоянной основе – независимо от того, переболели ли мы, провели бессонные ночи из-за проблем, тем более если просидели всё лето с детьми на даче или просто у нас столько дел, что на себя времени не хватает совершенно.

© ГлагоL

Что можно сделать не только в пятницу вечером, а хотя бы даже и в понедельник утром? Расслабиться! Ничто не должно мешать нам уметь отдыхать даже перед самым началом трудовой недели – это снизит стресс, какие-то возможные неприятные ожидания от неприятных разговоров – да и вообще зачем нам ждать какого-то определённого дня и часа, чтобы получить удовольствие и уделить время себе?

Видео дня

Вооружившись подходящим набором для ухода за телом и ценными советами, которыми с нами поделилась Валентина Баланцева, соосновательница российского SPA-бренда для ванны MiPASSiON, вы сможете с лёгкостью превратить уголок своего дома в спа-центр, побаловав себя разными процедурами, смягчающими кожу ваннами и блаженным ночным сном или же позитивным настроем в новый день.

Зажгите ароматическую свечу

Если вы хотя бы раз были в спа-салоне, то наверняка знаете, как чудесно и волшебно там пахнет. Вход в спа-салон всегда благоухает восхитительно – не ошеломляюще (если только сотрудники всё сделали правильно), но аромата в воздухе ровно столько, чтобы вызвать ощущение спокойствия.Дома зажечь свечу (или побрызгать парфюмом для дома) – это самый быстрый способ помочь вам погрузиться в более безмятежное состояние духа. Если вы эмоциональны, выбирайте центральные ноты кедра или сандалового дерева, которые помогут восстановить равновесие. Изо всех сил пытаетесь заснуть ночью? Исследования показали, что лаванда помогает добиться более быстрого и глубокого сна. А для придания роскоши свеча с ароматом розы никогда не помешает.

Создайте настроение с помощью музыки

Фоновая музыка важна не меньше, чем аромат. Тишина может побудить мозг наполниться суматошными мыслями, но нам совершенно не нужно ничего слишком подавляющего. Однако поиск идеального плейлиста для спа не должен быть трудоёмким: просто зайдите на любимый ресурс с музыкой, где вы сможете найти множество готовых списков с расслабляющими аккордами – от простого чилаута до тибетских мантр.

Успокойте свой разум

Чтобы в комнате, в которой вы находитесь, было как можно спокойнее, лучше всего начать расслабление с травяного чая. Посидите полчаса или столько, сколько, по вашему мнению, вам нужно, без телефона и просто начните расслабляться. Можете даже попробовать приложение для медитации – благо, их сейчас великое множество. Как только вы почувствуете себя спокойнее, заходите в свой домашний спа-центр.

Примите ванну

Конечно, все хорошие домашние спа-процедуры должны включать в себя длительное пребывание в горячей ванне – независимо от того, предпочитаете ли вы погрузиться в чтение хорошей книги или просто полежать неподвижно и погрузиться в воду на некоторое время.

Соли для ванн на основе эпсома, богатые магнием, идеально подходят для лечения боли в мышцах и обеспечения хорошего ночного сна, а ароматная ванна с пеной окажет как расслабляющее, так и успокаивающее действие. Чтобы кожа после купания стала более мягкой и эластичной, выберите роскошное масло для ванн, а для огрубевших пяток и шелушащихся локтей скраб для тела.

Побалуйте себя уходом за кожей лица

Правильный уход за лицом в домашних условиях, скорее всего, станет центральным элементом вашего спа-сеанса, а лучшие на сегодняшний день средства по уходу за кожей сочетают в себе заботу и эффективность.Очищающее средство с ароматным бальзамом снимет стресс, а также жир и грязь, в то время как нежный пилинг сделает кожу безупречно чистой и подготовит к главному событию – нанесению маски для лица.Для сухой кожи выбирайте кремовую маску для лица, богатую увлажняющими экстрактами, будь то классическое масло ши, натуральные растительные масла или гиалуроновая кислота, притягивающая влагу. Если ваша кожа стала тусклой, попробуйте отшелушивающую маску с гелевой текстурой. Для снятия отёков отлично подойдёт тканевая маска, пропитанная древесным углём. А для получения серьёзных результатов, соответствующих стандартам салона, обратите внимание на самые последние инновационные новинки: например, на маски, которые насыщают кожу кислородом.

Правильно увлажняйте кожу