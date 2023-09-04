Стилист перечислил самые подходящие прически для офиса

В первую очередь эксперт посоветовал занятым женщинам носить стрижки средней длины. По его словам, они позволят собрать волосы в хвост или ручеек — заплетенные в косу пряди, распущенные снизу. Помимо этого, специалист обратил внимание читательниц на короткие стрижки, которые не требуют большого количества времени для создания укладки.