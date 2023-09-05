Российская актриса фильмов для взрослых заработала 482 млн за 5 лет

Российская актриса фильмов для взрослых заработала 482 миллионов рублей за 5 лет
Российская порноактриса и Twitch-стримерша Luxury Girl рассказала о своем доходе от съемок порно-роликов. По словам девушки, за 5 лет в индустрии фильмов для взрослых ей удалось заработать около 482 миллионов рублей.
Luxury Girl является одной из самых успешных российских порноактрис. Ролики с ее участием посмотрели более 500 миллионов раз.
Девушка начала карьеру после рождения дочери. За это время стримерше удалось заработать около 5 миллионов долларов.
Об этом непростом периоде Luxury Girl рассказала в подкасте у Эльдара Джарахова:
Я мать и у меня есть ребенок. Уже пять лет как. У нас с мужем были проблемы с деньгами, когда я родила ребенка. Поэтому пришлось вместе продавать веники на трассе. Тогда мы узнали про Pornhub, встал серьезный вопрос: «Что делать дальше?». Мы начали с ним говорить, насколько готовы, что от нас могут отвернуться, и как мы будем этим заниматься. В итоге приняли тяжелое решение и сняли видео. Перед этим ребенка уложили спать.
Luxury Girl