Российская актриса фильмов для взрослых заработала 482 млн за 5 лет

Я мать и у меня есть ребенок. Уже пять лет как. У нас с мужем были проблемы с деньгами, когда я родила ребенка. Поэтому пришлось вместе продавать веники на трассе. Тогда мы узнали про Pornhub, встал серьезный вопрос: «Что делать дальше?». Мы начали с ним говорить, насколько готовы, что от нас могут отвернуться, и как мы будем этим заниматься. В итоге приняли тяжелое решение и сняли видео. Перед этим ребенка уложили спать.