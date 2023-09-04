Как избавиться от второго подбородка
Если образование второго подбородка вызвано лишними килограммами, то скорректировать его можно с помощью массажа и физических упражнений, рассказал LIFE.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам хирурга, нужно делать медленные наклоны головы назад пока взгляд не упрется в потолок и медленно возвращаться в исходное положение.
Еще одно упражнение — подтягивание подбородка вверх к потолку. Для этого нужно сесть прямо, держа подбородок параллельно полу. При этом каждое упражнение необходимо выполнять по 10-15 раз, посоветовал врач.
Хирург также подчеркнул, что полностью избавиться от второго подбородка, вызванного сердечной недостаточностью, болезнями почек и печени, не помогут ни липосакции, ни подтяжка лица.
Но если второй подбородок вызван запущенным заболеванием, то массаж и упражнения можно использовать лишь как поддерживающие занятия, а в основе должна быть коррекция причины — гипотиреоза, болезни почек и так далее, — отметилУмнов.