Хирург раскрыл популярные у замужних россиянок пластические операции

Хирург Тигран Алексанян раскрыл популярные у замужних россиянок пластические операции. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

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По словам врача, многие женщины, находясь в подобном статусе, чаще всего прибегают к манипуляциям, действие которых направлено на коррекцию первых признаков старения. Среди них — ринопластика, удаление комков Биша, липофилинг и липосакция. Медик отметил, что в последнем случае важно не переборщить с удалением подкожно-жировой клетчатки.

«В противном случае излишки кожи станут причиной возрастных заломов и неэстетичных провисаний», — объяснил Алексанян.

Распространенной процедурой у замужних россиянок также является бьютификация, которая включает в себя подтяжку тканей, устранение морщин и складок, улучшение эластичности и тонуса кожи.

«Если молодые девушки моделируют лицо, добавляя эффектные акценты, то замужние женщины все же предпочитают anti-age-стратегию. Программу коррекции определяет врач, ориентируясь на пожелания пациентки и, конечно, свой опыт и эстетический вкус», — заключил собеседник издания.