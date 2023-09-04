Россиянам дали рекомендации по уходу за кожей осенью

Чтобы избежать обезвоживания кожи осенью и подготовить ее к холодам, надо сменить домашний уход на более активный, посоветовала врач-дерматолог, косметолог Екатерина Шадрина. Еще несколько рекомендаций она дала россиянкам в беседе с Life.

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В межсезонье из-за изменения температурного режима часто кожа становится очень чувствительной, обостряются акне, розацеа и другие заболевания эпидермиса, могут появиться шелушения и воспаления, объяснила Шадрина. В связи с этим она призвала использовать косметику для лица с увлажняющим и питательным эффектом.

Также дерматолог рекомендовала уделять особое внимание уходу за губами, так как они чаще страдают от сухости в холодное время года. При этом, по словам врача, осенью не стоит забывать об использовании средств с SPF, поскольку осенью ультрафиолетовые лучи по-прежнему активны.