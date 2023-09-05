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Дерматовенеролог назвала компонент, который продлевает здоровье и гладкость кожи

Мочевина является одним из важных компонентов естественного увлажняющего фактора кожи и отвечает за правильное увлажнение, отшелушивание и поддержание естественного барьера. При местном применении она может улучшить внешний вид и убрать излишнюю сухость и утолщение кожи. Подробнее о пользе мочевины «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог, миколог, дерматоонколог московской «Клиники Фомина» Наталия Сирмайс.

Назван компонент, который продлевает здоровье и гладкость кожи
© Вечерняя Москва

Чем полезна мочевина

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По мнению врача, мочевина — универсальный компонент, который является:

  • увлажнителем — помогает притягивать и удерживать влагу;
  • смягчающим средством — смягчает и разглаживает кожу;
  • кератолитиком — отшелушивает верхний слой кожи;
  • проводником — помогает проникновению веществ внутрь кожи;
  • противозудным средством — за счет быстрого восполнения увлажненности и уменьшения активности зудовых рецепторов.

Когда применяют мочевину

Благодаря своим увлажняющим свойствам и способности хорошо отшелушивать, по словам врача, мочевину добавляют в различные средства по уходу за кожей, которые предназначены для облегчения симптомов сухости шелушения, зуда, связанных с такими состояниями и дерматозами, как:

  • псориаз;
  • экзема;
  • атопия;
  • ихтиоз;
  • ксероз кожи;
  • фолликулярный кератоз;
  • диабетическими повреждениями;
  • а также при трещинах и сухости пяток, локтей, коленей, ногтей и их кутикулы.

Кроме того мочевина улучшает проникновение в кожу ряда лекарств, отметила дерматовенеролог.

Есть ли противопоказания

Сирмайс предупредила, что с точки зрения переносимости, местное применение мочевины может привести:

  • к легкому раздражению;
  • зуду;
  • жжению кожи при нанесении на поврежденную и/или инфицированную кожу или при более высоких концентрациях.

— Но это обычно носит индивидуальный и временный характер, — уточила врач.

Как правильно выбрать средство

Специалист рассказала, что при выборе средств стоит ориентироваться не только на зону нанесения, но и на желаемое действие, которое будет зависеть не столько от формы выпуска, сколько от концентрации мочевины:

  • 10% увлажняющий и противозудный эффект;
  • >10% смягчающее и отшелушивающее действие;
  • >25% кератолитик (применяют на участки утолщения).

— Мочевина после вскрытия, особенно при большом проценте содержания, может кристаллизоваться и ощущаться как песок на пальцах. Это не значит, что средство испорчено, просто стоит плотнее его закрывать, — предупредила специалист.

Как применять средства с мочевиной

По мнению врача, нужно выбрать правильный продукт для вашего типа кожи и индивидуальных предпочтений.

  • На кожу лица наносят средства с 1–5% мочевиной (в некоторых случаях, при очень сухой коже лица — 10 процентов и избегая кожи вокруг глаз;
  • Для тела наносят 10–15%;
  • На стопы, ногти, колени и локти — 20-50%.

— У детей с рождения до 1 года возможно применение средств с содержанием мочевины 1–5%. Однако, в исследованиях по ихтиозу рекомендуют применять 10% мочевину даже маленьким детям, — уточнила врач.

Если вы все еще не знаете, каким средствам отдать предпочтение, чтобы кожа радовала своим здоровьем и гладкостью, стоит присмотреться к мочевине, добавила Сирмайс.