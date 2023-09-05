Назван компонент, который продлевает здоровье и гладкость кожи

Дерматовенеролог назвала компонент, который продлевает здоровье и гладкость кожи
Мочевина является одним из важных компонентов естественного увлажняющего фактора кожи и отвечает за правильное увлажнение, отшелушивание и поддержание естественного барьера. При местном применении она может улучшить внешний вид и убрать излишнюю сухость и утолщение кожи. Подробнее о пользе мочевины «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог, миколог, дерматоонколог московской «Клиники Фомина» Наталия Сирмайс.
Чем полезна мочевина
По мнению врача, мочевина — универсальный компонент, который является:
- увлажнителем — помогает притягивать и удерживать влагу;
- смягчающим средством — смягчает и разглаживает кожу;
- кератолитиком — отшелушивает верхний слой кожи;
- проводником — помогает проникновению веществ внутрь кожи;
- противозудным средством — за счет быстрого восполнения увлажненности и уменьшения активности зудовых рецепторов.
Когда применяют мочевину
Благодаря своим увлажняющим свойствам и способности хорошо отшелушивать, по словам врача, мочевину добавляют в различные средства по уходу за кожей, которые предназначены для облегчения симптомов сухости шелушения, зуда, связанных с такими состояниями и дерматозами, как:
- псориаз;
- экзема;
- атопия;
- ихтиоз;
- ксероз кожи;
- фолликулярный кератоз;
- диабетическими повреждениями;
- а также при трещинах и сухости пяток, локтей, коленей, ногтей и их кутикулы.
Кроме того мочевина улучшает проникновение в кожу ряда лекарств, отметила дерматовенеролог.
Есть ли противопоказания
Сирмайс предупредила, что с точки зрения переносимости, местное применение мочевины может привести:
- к легкому раздражению;
- зуду;
- жжению кожи при нанесении на поврежденную и/или инфицированную кожу или при более высоких концентрациях.
— Но это обычно носит индивидуальный и временный характер, — уточила врач.
Как правильно выбрать средство
Специалист рассказала, что при выборе средств стоит ориентироваться не только на зону нанесения, но и на желаемое действие, которое будет зависеть не столько от формы выпуска, сколько от концентрации мочевины:
- 10% увлажняющий и противозудный эффект;
- >10% смягчающее и отшелушивающее действие;
- >25% кератолитик (применяют на участки утолщения).
— Мочевина после вскрытия, особенно при большом проценте содержания, может кристаллизоваться и ощущаться как песок на пальцах. Это не значит, что средство испорчено, просто стоит плотнее его закрывать, — предупредила специалист.
Как применять средства с мочевиной
По мнению врача, нужно выбрать правильный продукт для вашего типа кожи и индивидуальных предпочтений.
- На кожу лица наносят средства с 1–5% мочевиной (в некоторых случаях, при очень сухой коже лица — 10 процентов и избегая кожи вокруг глаз;
- Для тела наносят 10–15%;
- На стопы, ногти, колени и локти — 20-50%.
— У детей с рождения до 1 года возможно применение средств с содержанием мочевины 1–5%. Однако, в исследованиях по ихтиозу рекомендуют применять 10% мочевину даже маленьким детям, — уточнила врач.
Если вы все еще не знаете, каким средствам отдать предпочтение, чтобы кожа радовала своим здоровьем и гладкостью, стоит присмотреться к мочевине, добавила Сирмайс.