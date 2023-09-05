Блогерша назвала три приводящие к жирности волос ошибки

Блогерша Келси Гриффин из Нью-Йорка, США, назвала три приводящие к жирности волос ошибки. Соответствующий ролик опубликован в ее TikTok-аккаунте.

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В первую очередь девушка рекомендовала не ходить с распущенными волосами без необходимости, поскольку иначе на них чаще будет попадать кожное сало с лица и рук.

«Если вы отдыхаете дома, просто уберите волосы назад или соберите в конский хвост», — посоветовала она.

В то же время следует тщательно смывать шампунь с головы. По словам инфлюэнсерши, волосы будут выглядеть намного чище. Кроме того, автор видео отметила, что к повышенному выделению себума приводит сушка в естественных условиях.

«Я не говорю, что вы каждый раз должны полностью сушить волосы феном. Но, если вы посушите хотя бы корни в течение двух-трех минут, уверяю, вы заметите разницу», — заключила Гриффин.