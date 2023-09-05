Обворожительный плюс сайз: уроки позирования для пышечек

Пусть ваши снимки всегда будут удачными.

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Если в зеркале отражается очаровательная особа с нежными щечками и женственными формами, а на снимках вы видите слишком объемную, неуклюжую женщину — значит, вы неправильно позируете. Пара простых лайфхаков помогут всегда удачно получаться на фото.

Расстояние имеет значение

Чтобы на фото выглядеть изящной, попросите фотографа сделать два-три шага назад. Так композиция сместится, а силуэт станет более гармоничным. Самый неудачный вариант для пышечек — портреты до груди. Они подчеркивают круглое лицо и плечи, не демонстрируя при этом зону декольте и бедра, которыми многие плюс сайз барышни могут похвастаться.

Позаботьтесь об осанке

Поза «креветочки» со сгорбленной спиной способна самой стройной девушке добавить 10 лишних килограммов и пять дополнительных лет. Поэтому, входя в кадр, выдохните, расправьте спину, отведите плечи немного назад и приподнимите грудь. Не забудьте немного поднять подбородок, чтобы на шее не образовывалось дополнительных складок.

Наклонитесь

Прямая стойка «солдатиком» визуально сделает вас значительно больше, чем на самом деле. Поэтому постарайтесь подвигаться, немного наклониться. Можете выставить одну ногу вперед, а если позируете с кем-то отклонитесь немного назад, создавая пространство между вами.

Уберите руки

Часто во время съемки девушки почти рефлекторно ставят «руки в боки», просто не зная, куда их деть. Такая поза делает фигуру значительно шире, поэтому можете убрать одну руку назад, а второй подчеркнуть то, что хотели бы выделить на фото. Например, поднять ее к лицу или положить на бедро спереди.

Фото сверху

Это самый удачный ракурс для пышечек. Попросите фотографирующего встать на возвышение и снимать вас оттуда. Так фигура станет легче и изящнее.

Повернитесь

Лицо будет смотреться значительно выигрышнее, если повернуть его к камере в пол оборота. Этот прием давно используют все любители селфи.

Переплетите ноги