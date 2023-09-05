Как не допустить преждевременных морщин в зоне декольте: инструкция

К морщинам, возникающим с возрастом, женщины относятся по-разному. Кто-то спокойно принимает изменения своего тела и не стесняется их, а кто-то пытается продлить молодость и скрыть морщины любыми способами.

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Помимо морщин на лице женщин нередко беспокоят морщины в зоне декольте. У некоторых девушек они возникают уже после 30 лет – дело в том, что кожа в верхней части груди тонкая и нежная, а значит, сильно подвержена сухости и обезвоживанию.

Вне зависимости от того, когда вы столкнулись с морщинами, не стоит воспринимать их как неминуемое наступление зрелости. Но если вы все же хотите избежать преждевременного возникновения морщин в районе декольте, важно придерживаться нескольких правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

1. Выбирайте правильную позу для сна. Морщины нередко возникают из-за того, что вы неделями, месяцами и даже годами спите в неподходящей позе. Чтобы избежать ранних морщин, нужно отказаться от сна на боку. Дело в том, что под действием силы тяжести грудь опускается, и со временем это приводит к появлению складок. В зоне риска находятся девушки с сухой кожей.

Вот почему так важно увлажнять перед сном не только лицо, но также шею и декольте.

2. Позаботьтесь о подтянутости грудных мышц. Добавьте в свои регулярные тренировки отжимания и короткие упражнения с гантелями, а также упражнения для правильной осанки. Все это поможет укрепить мышцы груди и привести декольте в тонус.