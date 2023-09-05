Парикмахер назвал быстрый способ придать объем волосам

Парикмахер Мэтт Ньюман из США назвал быстрый способ придать объем волосам. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте, который насчитывает почти два миллиона подписчиков.

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Инфлюэнсер с никнеймом @mattloveshair зафиксировал переднюю часть волос заколкой-крабиком таким образом, чтобы убрать пряди вокруг лба. Затем он нанес сухой шампунь на упомянутую область и просушил ее феном с холодным воздухом.

В заключение блогер снял аксессуар и показал результат. На размещенных кадрах видно, что длинные волосы мужчины приобрели прикорневой объем.