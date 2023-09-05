Как нельзя ухаживать за волосами

Многие девушки заботятся о лице и теле, забывая про волосы. Они совершают одни и те же ошибки в уходе за своей шевелюрой.

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“Рамблер” разобрался, что нельзя делать с волосами, чтобы не травмировать их и не ухудшить ситуацию.

Самые частые ошибки

Мыть голову реже

Кожа головы у всех разная, поэтому нельзя приучать себя мыть ее реже. Бессмысленно снижать частоту мытья, потому что скорость загрязнения головы останется прежней.

Такой метод спровоцирует закупорку пор и будет препятствовать росту волос. Поэтому мыть голову надо по мере загрязнения.

Питать сухие кончики

Секущиеся концы волос бесполезно напитывать и увлажнять масками. Эта часть волос считается мертвой, а живой можно назвать лишь корень и саму луковицу.

Если кончики стали сухими, то лучшим решением будет просто подстричь их, а не пытаться увлажнить уходовыми средствами.

Расчесывать мокрые волосы

Мокрые волосы уязвимы, а поэтому дополнительное расчесывание только травмирует их. Также нельзя укладывать влажные волосы на плойку или утюжок — так можно повредить структуру волоса. Лучше просто дождаться их полного высыхания и нанести термозащитное средство.

Намыливать полностью всю голову

Шампунь призван очищать кожу головы. Нанесение очищающего средства на всю длину очень подсушивает волосы. При мытье головы достаточно помассировать корни и смыть пену. Она очистит всю длину, не пересушивая ее.

Растирать волосы полотенцем