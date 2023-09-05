Отпугивающий мужчин макияж стал новым трендом в сети

Блогерши принялись массово демонстрировать макияж, который отпугивает мужчин. На такой тренд обратили внимание в Daily Mail.

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Журналисты издания рассказали, что новая тенденция unapproachablemakeup стала популярна в TikTok, где к настоящему моменту соответствующий хэштег набрал более 90 миллионов просмотров. При этом отмечается, что девушки публикуют в сети видео, на которых делают яркий мейкап с пухлыми губами, точеными скулами и глазами, накрашенными в технике «смоки айс».

Инфлюэнсерша с никнеймом brookeellismakeup продемонстрировала образ, состоящий из макияжа с черно-серыми оттенками теней, пышными накладными ресницами и ярко очерченными карандашом коричневого цвета губами.

В свою очередь, юзерша с никнеймом megihebeja подвела глаза, выделила щеки и скулы с помощью скульптора, нанесла румяна и помаду.

«Мой "неприступный" макияж. На случай, если у тебя нет перцового баллончика. Нет ничего лучше момента, когда ты выглядишь так хорошо, что мужчины даже не решатся к тебе подойти», — подписала она ролик.

Основательница приложения для молодых мам FeedMeFemale Хоуп Флинн объяснила вирусность данного тренда тем, что женщины таким образом защищают себя от преступников. По ее словам, такая тенденция имеет более глубокое значение для представительниц поколения Z, к которым относятся девушки, родившиеся с 1997 по 2012 год.