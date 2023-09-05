Названы позволяющие вернуть молодость процедуры

Пластический хирург Мадина Байрамукова перечислила косметологические процедуры, позволяющие вернуть молодость без пластических операций, в том числе нитевой лифтинг. Об этой и некоторых других методиках, которые по эффективности не уступают хирургической коррекции внешности, она рассказала «Ленте.ру».

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Байрамукова заявила, что не всегда косметология может заменить пластические операции, но в некоторых случаях она позволяет добиться впечатляющих результатов омоложения. Одной из наиболее эффективных методик врач назвала подтяжку лица нитями, которая считается безоперационной альтернативой пластике. С помощью нитевого лифтинга можно добиться как омоложения лица и шеи, так и области декольте и коленей, пояснила хирург.

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Различные филлеры могут использоваться для коррекции морщин, увеличения губ или восстановления объема в области скул. Ботулинотерапия, известная также как ботокс, позволяет предотвратить образование глубоких мимических морщин. Оба этих метода — неинвазивные и могут дать заметные результаты, — говорит Мадина Байрамукова.

Лазерная терапия — еще один эффективный способ поддержания красоты, продолжила Байрамукова. По ее словам, спектр применения лазеров в косметологии огромен: от борьбы с нежелательной растительностью на теле и избавления от пигментации, рубцов и постакне до уплотнения и улучшения качества кожи, сужения пор и коррекции мелких и глубоких морщин.

Также, по словам врача, подтянуть кожу и сократить количество жира, например, в области второго подбородка можно с помощью ультразвукового лифтинга. Эта технология позволяет уплотнить кожу, повысить ее качество и упругость, стимулирует выработку собственного коллагена, сокращает количество морщин.

Радиоволновой лифтинг — еще одна процедура аппаратного омоложения, позволяющая заметно улучшить качество кожи. Радиочастотное омоложение так же, как и ультразвуковой лифтинг, часто называют альтернативой пластической хирургии. Обе эти методики помогают эффективно бороться с обвисанием тканей, морщинами и другими возрастными проявлениями, — заявила Мадина Байрамукова.