Голубой цвет в макияже был очень популярен в моде и кино 60-х годов. И это неудивительно, ведь этот яркий и броский оттенок придает взгляду игривость и притягательность.

Если вдруг вам хочется перемен или вы собираетесь на тематическую вечеринку, то однозначно стоит примерить на себя этот необычный образ.

Начните свой макияж с основы – выровняйте тон кожи и скройте несовершенства. Чтобы лицо не казалось плоским, нанесите немного румян и бронзера.

Затем возьмите голубые тени и нанесите их на все подвижное веко, усиливая цвет у ресничного края. И постепенно растушуйте пигмент от линии роста ресниц к внешнему кончику бровей.

Для более драматичного эффекта сделайте темно-голубым или черным карандашом стрелку на верхнему веке. Это придаст глубину взгляду и выделит глаза. Затем щедро накрасьте ресницы тушью.

Дополните свой макияж яркой помадой розового или кораллового оттенка. В 60-е были популярны контрастные сочетания в макияже.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Meargeri.