Пять плюсов и три минуса: пойдет ли вам стрижка каре
Перед радикальной сменой имиджа, узнайте о рисках.
Универсальная, удобная, аккуратная — стрижка каре всегда остается актуальной. Это один из самых простых способов изменить имидж, но парикмахеры и стилисты напоминают: популярный вариант прически подходит не всем и имеет ряд нюансов.
Плюсы стрижки каре
Универсальность
Каре подходит и блондинкам, и брюнеткам, обладательницам вьющихся и прямых волос, пористых и тяжелых. Коррекция лица Каре помогает спрятать пухлые щечки, визуально вытягивает лицо. Правильно подобранная длина помогает визуально сделать черты выразительнее, а шею длиннее. Иногда стрижка работает даже лучше, чем скульптор и хайлайтер.
Легкость
На то, чтобы высушить и уложить каре, требуется всего десять минут. Если мастер все сделал правильно, волосы всегда будут смотреться аккуратно.
Вариативность
Можно использовать брашинг, чтобы подкрутить кончики волос и придать объем. Можно вытянуть волосы плойкой, так образ будет строгим и элегантным. А еще с каре легко создать голливудскую волну или пляжные локоны.
Для любого возраста
Каре отлично смотрится и на подростках, делая их образ легким, игривым, и на взрослых девушках, и на женщинах за 40 — эта стрижка подходит всем, независимо от возраста.
Минусы каре
Утяжеляет лицо
Обладательницы квадратного и грушевидного лица часто жалуются, что каре делает их подбородок еще тяжелее. Чтобы этого не происходило, важно подобрать оптимальную длину, форму и густоту прядей. Если вы не уверены в мастере, лучше не рисковать.
Волосы нужно сушить
Укладка стрижки занимает не много времени, но выполнять ее придется ежедневно. Каре — тот вариант прически, который нельзя сушить без использования фена, иначе волосы будут смотреться неопрятно.
Делает старше
Если вам не 16 лет, то каре точно визуально прибавит возраст. Для тех, кому важно казаться юной и свежей, этот вариант прически не подойдет.