Пять плюсов и три минуса: пойдет ли вам стрижка каре

Перед радикальной сменой имиджа, узнайте о рисках.

© WomanHit.ru

Универсальная, удобная, аккуратная — стрижка каре всегда остается актуальной. Это один из самых простых способов изменить имидж, но парикмахеры и стилисты напоминают: популярный вариант прически подходит не всем и имеет ряд нюансов.

Плюсы стрижки каре

Универсальность

Каре подходит и блондинкам, и брюнеткам, обладательницам вьющихся и прямых волос, пористых и тяжелых. Коррекция лица Каре помогает спрятать пухлые щечки, визуально вытягивает лицо. Правильно подобранная длина помогает визуально сделать черты выразительнее, а шею длиннее. Иногда стрижка работает даже лучше, чем скульптор и хайлайтер.

Легкость

На то, чтобы высушить и уложить каре, требуется всего десять минут. Если мастер все сделал правильно, волосы всегда будут смотреться аккуратно.

Вариативность

Можно использовать брашинг, чтобы подкрутить кончики волос и придать объем. Можно вытянуть волосы плойкой, так образ будет строгим и элегантным. А еще с каре легко создать голливудскую волну или пляжные локоны.

Для любого возраста

Каре отлично смотрится и на подростках, делая их образ легким, игривым, и на взрослых девушках, и на женщинах за 40 — эта стрижка подходит всем, независимо от возраста.

Минусы каре

Утяжеляет лицо

Обладательницы квадратного и грушевидного лица часто жалуются, что каре делает их подбородок еще тяжелее. Чтобы этого не происходило, важно подобрать оптимальную длину, форму и густоту прядей. Если вы не уверены в мастере, лучше не рисковать.

Волосы нужно сушить

Укладка стрижки занимает не много времени, но выполнять ее придется ежедневно. Каре — тот вариант прически, который нельзя сушить без использования фена, иначе волосы будут смотреться неопрятно.

Делает старше