Косметолог назвала средства, необходимые коже в холодное время

Летний и осенний уход за кожей лица мало чем различаются. Однако в косметичку стоит добавить несколько питательных кремов, которые помогут насытить кожу влагой после интенсивного летнего солнца. Подробнее о полезных средствах «ФедералПресс» рассказала косметолог Татьяна Егорова.