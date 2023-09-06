Осенний уход: косметолог назвала средства, необходимые коже в холодное время
Летний и осенний уход за кожей лица мало чем различаются. Однако в косметичку стоит добавить несколько питательных кремов, которые помогут насытить кожу влагой после интенсивного летнего солнца. Подробнее о полезных средствах «ФедералПресс» рассказала косметолог Татьяна Егорова.
«В начале осеннего сезона, как и летом, обязательно пользуемся солнцезащитными средствами. Но теперь их можно наносить менее интенсивно. Также включаем в уход питательные кремы», – отметила врач.
Осенний уход за кожей должен включать гиалуроновую кислоту, витамин Е и антиоксиданты. Возрастным женщинам с середины октября можно использовать ретиноиды – но в этом деле стоит отталкиваться от типа кожи, сказала Егорова.