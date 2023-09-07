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Восемь "осенних" правил для здоровья кожи

Как заботиться о здоровье кожи и избежать заболеваний осенью, рассказывает главный внештатный специалист-дерматовенеролог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера Ильдар Шакуров:

8 "осенних" правил для здоровья кожи
© Unsplash

Осенью происходят физиологические изменения во всем

организме. Они необходимы для адаптации человека к жизни в условиях понижения температуры атмосферного воздуха, изменения влажности и прочих физических параметров.

Кожа - самый большой и сложный орган человека, который выполняет крайне важные для организма функции:

  • защита от микроорганизмов, механических воздействий,
  • секреторная (выделительная),
  • участвует в обменных процессах,
  • участвует в дыхании и терморегуляции.

Кожный барьер осенью тоже проходит необходимую адаптацию, сохраняя возможность адекватно функционировать в условиях холода, сниженного потоотделения и значительного снижения концентрации витамина D3 (холекальциферола) в крови.

Основные правила профилактики заболеваний кожи в осенний период:

  1. Соблюдение базовых гигиенических правил. Ежедневное очищение кожи водой с применением специальных гигиенических средств.
  2. Важно использовать дерматологические средства (эмоленты), восстанавливающие водно-жировой барьер кожи для защиты от пересушивания.
  3. Исключение контакта с больными людьми и животными.
  4. Полноценное и разнообразное питание.
  5. Разумный подход к ультрафиолетовым нагрузкам в первый месяц осени.
  6. Поддержание общего здоровья органов и систем.
  7. Создание условий для благоприятной нервно-психической сферы. Стресс - один из факторов риска развития кожных заболеваний.
  8. Мероприятия по профилактике грибковых заболеваний стоп и ногтей.

"Также мы рекомендуем всем, у которых есть хронические кожные заболевания, пройти ежегодную диспансеризацию", - добавил врач.