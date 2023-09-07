8 "осенних" правил для здоровья кожи

Восемь "осенних" правил для здоровья кожи
Как заботиться о здоровье кожи и избежать заболеваний осенью, рассказывает главный внештатный специалист-дерматовенеролог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера Ильдар Шакуров:
Осенью происходят физиологические изменения во всем
организме. Они необходимы для адаптации человека к жизни в условиях понижения температуры атмосферного воздуха, изменения влажности и прочих физических параметров.
Кожа - самый большой и сложный орган человека, который выполняет крайне важные для организма функции:
- защита от микроорганизмов, механических воздействий,
- секреторная (выделительная),
- участвует в обменных процессах,
- участвует в дыхании и терморегуляции.
Кожный барьер осенью тоже проходит необходимую адаптацию, сохраняя возможность адекватно функционировать в условиях холода, сниженного потоотделения и значительного снижения концентрации витамина D3 (холекальциферола) в крови.
Основные правила профилактики заболеваний кожи в осенний период:
- Соблюдение базовых гигиенических правил. Ежедневное очищение кожи водой с применением специальных гигиенических средств.
- Важно использовать дерматологические средства (эмоленты), восстанавливающие водно-жировой барьер кожи для защиты от пересушивания.
- Исключение контакта с больными людьми и животными.
- Полноценное и разнообразное питание.
- Разумный подход к ультрафиолетовым нагрузкам в первый месяц осени.
- Поддержание общего здоровья органов и систем.
- Создание условий для благоприятной нервно-психической сферы. Стресс - один из факторов риска развития кожных заболеваний.
- Мероприятия по профилактике грибковых заболеваний стоп и ногтей.
"Также мы рекомендуем всем, у которых есть хронические кожные заболевания, пройти ежегодную диспансеризацию", - добавил врач.