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Как бороться с сухостью кожи лица осенью: инструкция

Осенний ветер, дождь, постоянная перемена погоды сказываются на коже лица не лучшим образом. Дерма реагирует шелушениями, гиперпигментацией и покраснениями, которые не так уж легко убрать

Как бороться с сухостью лица осенью: инструкция
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“Рамблер” разобрался, как бороться с сухостью кожи лица осенью.

Основные проблемы

Сухость

Возникает из-за смены температурного режима, общего обезвоживания организма и злоупотребления загаром. Из-за этого на поверхности лица скапливаются шелушения, то есть отмершие клетки кожи. (это и есть шелушения, надо переформулировать).

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Гиперпигментация

Появляется из-за воздействия солнца. Гиперпигментация выглядит ярче, когда загар начинает сходить. Тон лица становится тусклым и неоднородным.

Повышенная чувствительность

Из-за резких температурных изменений кожа лица может покраснеть и стать чувствительной. Поэтому при выборе уходовых средств следует учитывать не только особенности кожи, но еще и сезон.

Как ухаживать за кожей осенью

  1. Очищающее средство. Нужно выбирать те пенки и гели, которые деликатно удаляют макияж. Сухую кожу нельзя агрессивно очищать и скрабировать — это приведет к усилению шелушений и появлению микротравм.
  2. Увлажняющая сыворотка. Осенью следует обратить внимание на комплексы с гиалуроновой кислотой. Легкие сыворотки можно сочетать с увлажняющим кремом, чтобы восстановить кожу.
  3. Крем. Осенью не стоит использовать легкие флюиды и гели, так как лицо нуждается в более тщательном уходе. Можно выбрать крем с плотной текстурой и с большим количеством увлажняющих компонентов в составе. Они восстанавливают защитный слой кожи, помогают обновлять клетки эпидермиса.
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