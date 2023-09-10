Как бороться с сухостью лица осенью: инструкция

Осенний ветер, дождь, постоянная перемена погоды сказываются на коже лица не лучшим образом. Дерма реагирует шелушениями, гиперпигментацией и покраснениями, которые не так уж легко убрать

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“Рамблер” разобрался, как бороться с сухостью кожи лица осенью.

Основные проблемы

Сухость

Возникает из-за смены температурного режима, общего обезвоживания организма и злоупотребления загаром. Из-за этого на поверхности лица скапливаются шелушения, то есть отмершие клетки кожи. (это и есть шелушения, надо переформулировать).

Гиперпигментация

Появляется из-за воздействия солнца. Гиперпигментация выглядит ярче, когда загар начинает сходить. Тон лица становится тусклым и неоднородным.

Повышенная чувствительность

Из-за резких температурных изменений кожа лица может покраснеть и стать чувствительной. Поэтому при выборе уходовых средств следует учитывать не только особенности кожи, но еще и сезон.