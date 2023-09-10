Как бороться с сухостью лица осенью: инструкция

Как бороться с сухостью кожи лица осенью: инструкция
Осенний ветер, дождь, постоянная перемена погоды сказываются на коже лица не лучшим образом. Дерма реагирует шелушениями, гиперпигментацией и покраснениями, которые не так уж легко убрать
“Рамблер” разобрался, как бороться с сухостью кожи лица осенью.
Основные проблемы
Сухость
Возникает из-за смены температурного режима, общего обезвоживания организма и злоупотребления загаром. Из-за этого на поверхности лица скапливаются шелушения, то есть отмершие клетки кожи. (это и есть шелушения, надо переформулировать).
Гиперпигментация
Появляется из-за воздействия солнца. Гиперпигментация выглядит ярче, когда загар начинает сходить. Тон лица становится тусклым и неоднородным.
Повышенная чувствительность
Из-за резких температурных изменений кожа лица может покраснеть и стать чувствительной. Поэтому при выборе уходовых средств следует учитывать не только особенности кожи, но еще и сезон.
Как ухаживать за кожей осенью
- Очищающее средство. Нужно выбирать те пенки и гели, которые деликатно удаляют макияж. Сухую кожу нельзя агрессивно очищать и скрабировать — это приведет к усилению шелушений и появлению микротравм.
- Увлажняющая сыворотка. Осенью следует обратить внимание на комплексы с гиалуроновой кислотой. Легкие сыворотки можно сочетать с увлажняющим кремом, чтобы восстановить кожу.
- Крем. Осенью не стоит использовать легкие флюиды и гели, так как лицо нуждается в более тщательном уходе. Можно выбрать крем с плотной текстурой и с большим количеством увлажняющих компонентов в составе. Они восстанавливают защитный слой кожи, помогают обновлять клетки эпидермиса.