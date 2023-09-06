Пить какао и есть апельсины: диетолог рассказал, как не поправиться осенью
Чтобы остановить набор веса осенью, стоит начать следить за своим настроением и есть больше горячей еды, а также использовать специи при приготовлении блюд. Об этом «Клопс» рассказала калининградский диетолог Александра Давыдова.
«Осенью, к зиме все немножко поправляются, и это нужно принять. В среднем физиологически нормальный набор веса — это 1, 5-2 кг. Начинает рано темнеть, становится холодно, почему я советую есть больше тёплой еды. Она не калорийная, если не жареная. Это тушёные овощи, какие-то супы-пюре из тыквы и сезонных овощей, грибные и капустные блюда», — говорит диетолог.
Стоит следить за тем, чтобы всё время быть сытым. Неплохо также пополнить запас специй. Они сделают вкусовые ощущения от употребляемой пищи более яркими и способствуют поднятию настроения.
«Употребление горячих блюд нужно дополнять ненасыщенными жирами — льняными, кунжутными семенами, а также маслами теми же самыми сыродавленными. Все эти продукты не приводят к набору веса, они уплотняют саму пищу, и человек дольше остаётся сытым. Обязательно нужно добавлять в еду всевозможные специи. Дело в том, что у людей снижается настроение, потому что солнца становится мало. Вкусы нужны разнообразные. Советую добавить перчик, корицу, карри, гвоздику, тёплые осенние специи, которые сделают вкус еды ярким», — считает диетолог.
Александра Давыдова также порекомендовала пить больше какао, есть продукты, содержащие магний, покупать хороший шоколад. Поднимут настроение также разнообразные цитрусовые — апельсины, мандарины.