Как не поправиться осенью

«Употребление горячих блюд нужно дополнять ненасыщенными жирами — льняными, кунжутными семенами, а также маслами теми же самыми сыродавленными. Все эти продукты не приводят к набору веса, они уплотняют саму пищу, и человек дольше остаётся сытым. Обязательно нужно добавлять в еду всевозможные специи. Дело в том, что у людей снижается настроение, потому что солнца становится мало. Вкусы нужны разнообразные. Советую добавить перчик, корицу, карри, гвоздику, тёплые осенние специи, которые сделают вкус еды ярким», — считает диетолог.