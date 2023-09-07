Секреты Екатерины II, которые пригодятся сегодня

Екатерина II считается одной из самых известных русских императриц. О ее внешности отзывались противоречиво: кто-то называл красавицей, другие же отмечали ее мужественное лицо.

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«Рамблер» разобрался, какими секретами красоты пользовалась великая императрица.

Увеличение роста

Рост императрицы составлял всего 157 сантиметров, однако она всегда казалась выше. Секрет в том, что Екатерина II много внимания уделяла своей осанке: ее голова была высоко поднята, а спина — всегда прямая. Благодаря этому императрице удавалось выглядеть визуально выше своего роста.

Коррекция фигуры

Екатерина Великая изображалась на портретах пышнотелой дамой. Однако это не совсем правда: долгое время ей удавалось сохранять тонкую талию. Но уже в преклонном возрасте императрица использовала один секрет: носила платья с пышными рукавами.

Ровный цвет лица

Придворные отмечали ровный и свежий цвет лица императрицы. А секрет был прост: Екатерина три раза в день протирала лицо кубиками льда. Такой способ помогал освежать кожу, усиливать кровообращение. А для борьбы с морщинами императрица умывалась рассолом квашеной капусты.

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Многие современники Екатерины отмечали, что ее лицо можно было охарактеризовать как довольно мужественное. Высокий лоб и орлиный нос делали профиль внушительным, но никак не женственным. Императрица подчеркивала свою особенность: носила мужские мундиры, а затем и платье с мундирными вставками.

Секрет обаяния