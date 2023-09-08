Какой цвет помады старит женщину на 30 лет, а какой молодит

Выбор губной помады может существенно повлиять на внешний вид женщины: состарить или наоборот визуально омолодить. Эксперт по красоте Али Андреа рассказала, как избежать ошибок и выбрать тот цвет помады, который подчеркнет естественную красоту, а не сделает женщину старше на 30 лет.

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Одной из основных рекомендаций, по мнению специалиста, является использование карандаша для губ при нанесении ярких оттенков помады. Она отмечает, что карандаш способен добавить губам фактуру и сделать макияж акцентным, но не вульгарным. Для женщин зрелого возраста особенно важно использовать не нюдовые плоские помады, которые будут придавать лицу усталый вид.

Али призывает не использовать «морозные оттенки» помады. Они лишь подчеркнут морщины и сделают кожу более текстурной. Вместо этого, рекомендует эксперт, лучше обратить внимание на помады с нежным блеском или вкраплениями блеска в пигменте, которые помогут создать более свежий образ.

Ключевым аспектом в выборе помады является подбор оттенка. Али Андреа советует использовать фиолетовые, розовые и персиковые цветы. Они придадут лицу натуральный румянец и улучшат его цвет. Эксперт в области красоты уточняет, что у каждой женщины свой идеальный оттенок, но общее правило гласит, что нужно найти цвет, который будет на один уровень темнее, чем естественный цвет губ женщины.