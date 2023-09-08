Как нарисовать брови, которых нет

Простые лайфхак для идеального эффекта.

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Многие девушки, чья юность пришлась на 80-ые и 90-ые, с ужасом вспоминают моду на брови-ниточки. В порыве тогда многие истребляли волоски над глазами, а теперь пытаются пронять, как нарисовать брови там, где их нет. Чтобы создать естественный эффект, придется потратить чуть больше времени.

Выбираем цвет и продукт

Если вы собираетесь создать брови заново, нужно тщательно выбрать продукт. Так, карандашом не получится нарисовать отдельные волоски. Такие брови выглядят ярко, но больше карандаш подходит для вечернего макияжа. Обратите внимание на специальные лайнеры или маркеры для бровей — это идеальный способ прорисовать отдельные волоски. У них удобная кисточка, пигмент прекрасно держится на коже и не плывет в течение дня. Чтобы брови смотрелись натурально, важно подобрать оттенок, близкий к цвету волосков. Присмотритесь к тону у корней, он обычно темнее. Именно такой оттенок маркера предстоит найти.

Важно: если вы — обладательница волос и кожи холодного оттенка выбирайте средства для бровей с серым подтоном, если кожа и глаза теплые, то продукты для бровей могут быть коричневого оттенка.

Как нарисовать брови правильно

Для начала наметьте основные точки: проведите воображаемую линию от крыла носа через внутренний угол глаза — место пересечения станет первой точкой.

Затем найдите самую высокий участок: приложите к крылу носа кисточку через радужку глаза и отметьте место пересечения с бровью.

Третья точка — кончик брови: это линия от крыла носа через внешний уголок глаза.

Начинайте с самой высокой точки, добавьте волоски сверху и заштрихуйте «голые» участки.

Хвостик брови сделайте тонким, а основание хорошенько растушуйте.

Дайте маркеру высохнуть, а заем воспользуйтесь тушью для бровей, расчесав имеющиеся волоски наверх. Так вы создадите эффект натурального объема.