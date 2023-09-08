7 ошибок в уходе, вредящие ногтям

Неправильный уход за ногтями в домашних условиях может привести к травмированию пластины. Подолог Елена Лапатина предупредила о семь частых ошибках, которыми человек может себе навредить.

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Специалист объяснила, что ногти необходимо своевременно стричь. Если они будут слишком длинными на ногах, ногтевая пластина будет сдавливаться носками и обувью. Это приведет к трещинам на ногте и, как следствие, инфекциям.

Еще одной ошибкой является самостоятельное снятие гель-покрытия. Это может сказаться как на долгосрочности следующего покрытия, так и на слоях ногтя — таким образом его легко повредить.

Третья ошибка — неправильный подбор инструментов для маникюра и педикюра. Если для обработки кутикулы применяется тупой или остроугольный предмет, кожа травмируется — может развиться воспаление. Неправильно выбранная пилочка может привести к расслоению и истончению ногтевой пластины и сделать ее уязвимой к грибкам и бактериям.

Слишком короткая обрезка ногтей тоже является ошибкой. Это чревато болезненными ощущениями и расслоением ногтевой пластины или врастанием ногтя. Также эксперты предостерегают от вычищения грязи из-под ногтей подручными средствами. Такой метод приводит к травмированию ногтя, как и использование неправильных средств для снятия обычного лака со слишком активным химическим воздействием. Самостоятельное нанесение гель-лака — еще одна ошибка, последствиями которой могут быть травмы, ожоги, деформация ногтя и и дистрофия ногтевой пластины, передает издание «Аргументы и факты».