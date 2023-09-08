Дерматолог дала советы по уходу за кожей осенью

"Ежедневное очищение и увлажнение — важная составляющая здоровья кожи. Но дело в том, что разные типы кожи имеют специфические потребности, которые базовый уход не удовлетворяет. Вот почему иногда мы испытываем такие неприятные симптомы, как шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость", — пояснила специалист.

Она посоветовала обратиться к дерматологу или косметологу, который поможет подобрать индивидуальный уход для определенного типа кожи. Эксперт напомнила, что преобладающий тип кожи у большинства россиян — смешанный, однако есть еще три типа — нормальный, сухой и жирный.

"Если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата — она будет еще активней вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний, — предупредила Шиляева.

Главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева до этого советовала не отказываться от солнцезащитного крема осенью. Она пояснила, что в это время года уровень ультрафиолетового излучения снижается по сравнению с летом, но это не означает, что защита больше не нужна.