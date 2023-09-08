76-летняя женщина раскрыла секреты своей привлекательности

Блогерша зрелого возраста Кэндис Лесли Брайант раскрыла секреты своей красоты. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 100 тысяч подписчиков.

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По словам 76-летней инфлюэнсерши с никнеймом lifeinmy70s, сохранить привлекательный внешний вид ей помогает правильный уход за кожей, которому она следует ежедневно на протяжении многих лет. При этом юзерша уточнила, что алгоритм действий утром и вечером отличается.

Так, в дневное время женщина посоветовала обязательно использовать солнцезащитный крем. «Я пользуюсь солнцезащитным кремом с SPF 50 и наношу его уже 10-15 лет», — рассказала она. Кроме того, Брайант сообщила, что перед сном умывается обычным мылом, которое помогает отшелушить ороговевший слой кожи.

В заключение блогерша отметила, что в ее обязательную рутину входит увлажняющий крем.