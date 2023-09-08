Врач рассказал, почему на ногах и животе возникают растяжки

Растяжки на животе и ногах могут появиться в результате быстрого набора веса, а также из-за эндокринных нарушений. Об этом «Клопс» рассказала врач-косметолог Наталья Соболева.

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«Они могут возникнуть в результате беременности, эндокринных нарушений, быстрого сброса или набора веса, а также использования гормональных кремов», — сообщил доктор.

Немаловажную роль играет и генетическая предрасположенность. «Если заняться вопросом растяжек на ранней стадии, эффект превзойдёт все ожидания. Справиться с ними поможет чередование процедур лазерной шлифовки и плазмолифтинга, потом можно подключить коллаген и гиалуроновую кислоту — при необходимости», — говорит врач.

Как отмечает дерматолог Марина Печенина, полностью избавиться от растяжек почти невозможно. Она сообщила «Почему болит», что радикально решать вопрос может только пластическая хирургия, но стрии можно прекрасно замаскировать. Этим и занимаются косметологи.