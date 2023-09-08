Появление жирного блеска на лице в течение дня – проблема, знакомая многим.

Как же с ним бороться, чтобы не пересушивать кожу и не забивать поры толстым слоем пудры?

Секрет в том, что пудру стоит использовать лишь для небольшой коррекции. Чрезмерное количество пудры только усугубит проблему.

Лучше иметь при себе матирующие салфетки. Они мягко впитывают излишки кожного сала, не нарушая естественный баланс.

Используйте матирующие салфетки в течение дня по мере необходимости. Аккуратно промокайте ими лоб, нос, подбородок и щеки – зоны, где жирность проявляется обычно сильнее всего. Такой деликатный уход позволит сохранить кожу свежей и матовой весь день.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Julyabay.